نتيجة تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ 2022-2023.. الحد الأدنى 88.53%

أعلن الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2022-2023، والحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد، التي من بينها تنسيق كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ.

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وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ للشعبة العلمية «علوم»، جاءت بمجموع 363 درجة وبنسبة مئوية 88.53%.

والأوراق المطلوبة للتقديم هي: «شهادة الثانوية العامة وصورة منها، شهادة الميلاد وصورة منها، 6 صور شخصية، صورة من البطاقة الشخصية، صورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة، نموذج 2 جند للذكور، طباعة استمارة كشف طبي من موقع الجامعة».

جدير بالذكر أن كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، أُنشأت بقرار من مجلس جامعة طنطا عام 1985، وكانت في ذلك الوقت، تابعة لجامعة طنطا قبل أن تستقل مع استقلال جامعة كفر الشيخ في عام 2006، وفقًا للموقع الرسمي للجامعة.

وجاءت فكرة إنشاء الكلية، بتوصية من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة للمساهمة في تنمية إقليم الدلتا، وبدأت الدراسة بالكلية فى العام الجامعى 1991 - 1992 بالفرقتين الأولى والثانية بناءً على قرار مجلس الجامعة.

أقسام الكلية

التشريح والأجنة.

علم الخلية والأنسجة.

الفسيولوجي.

الكيمياء الحيوية.

الفارماكولوجي.

الباثولوجي.

الطفيليات.

التغذية والتغذية الإكلينيكية

البكتريولوجيا والفطريات والمناعة.

الفيرولوجي.

الطب الشرعي.

مراقبة الأغذية.

الباثولوجي الإكلينيكية

أمراض الأسماك ورعايتها.

طب الحيوان.

الجراحة والتخدير والأشعة.

التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي.

الصحة والطب الوقائي.

أمراض الدواجن.

تنمية الثروة الحيوانية.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في منتصف سبتمبر المقبل، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة، التى تنتهي الامتحانات الخاصة بها يوم 30 أغسطس الجاري، وإعلان النتيجة بعدها ثم تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.