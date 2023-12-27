خبير علاقات أسرية يُقدم نصائح لاستقبال 2024.. انسوا أخطاء الماضي

جميعنا يستقبل العام الجديد بالكثير من الأمنيات التي لم تتحقق في 2023، ولكن لابد من الانتباه لأخطاء الماضي وعدم تكرارها، وذلك وفقًا لما قدمه الدكتور أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية، من نصائح مهمة لتخطي المشاكل والأزمات التي حدثت في 2023، لبدء عام جديد بنفس مطمئنة مقبلة على الحياة.

ضرورة التفاؤل خلال العام الجديد والتعلم من أخطاء الماضي

ونصح خبير العلاقات الأسرية، خلال لقائه بالإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج «صباح البلد»، المُذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، اليوم، بضرورة التفاؤل خلال العام الجديد والتعلم من أخطاء الماضي، وأخذ الدروس والعبر منها، والعمل في أحسن صورة ممكنة خلال الوقت الحاضر.

الأديان السماوية تدعو لتعمير الكون والوطن والأسرة

وحذر خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية من الاستسلام للأزمات والانكسارات، كون ذلك يمكن أن يؤدي للإحباط والنظر للحياة بسوداوية، مؤكدا أن جميع الأديان السماوية تدعو لتعمير الكون، وذلك باستمرار العمل مهما كانت الأحزان، عملا بمقولة «تفاءلوا بالخير تجدوه».

عدم تحقيق الهدف ليس نهاية الكون

ولفت خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية إلى أن تحديد الأهداف للمستقبل والعمل عليها أمر مهم، مع التأكيد على أن عدم تحقيق الهدف ليس نهاية الكون، بل يجب السعي دون ربطها بالأزمنة، حتى لا يحدث إحباط حال عدم تحقيقها في الزمن المحدد.