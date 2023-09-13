دار الإفتاء تكشف 4 أمور تبنى عليها العلاقات الأسرية.. «تصد الانهيار»

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الأمور المهمة التي على أساسها تبنى العلاقات داخل الأسرة الواحدة، ليعم المنزل الترابط والتعاون، وهو الأمر الذي حث وحرص عليه الدين الإسلامي.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنّ هناك 4 أمور لحفظ الأسرة من الانهيار وهي كالتالي:

- البذل.

- العطاء.

- تقديم بعض التنازلات بين أفراد الأسرة الواحدة.

- ابتغاء مرضاة الله.

مناقشة الأمور بشكل دبلوماسي وحضاري

ولفتت الدار إلى أنّ الاعتياد على مناقشة كل الأمور الخاصة بالأسرة، بشكل دبلوماسى وحضارى سواء كانت مادية أو اجتماعية أو غيرها بمشاركة جميع أفراد الأسرة، يعد من الأمور الهامة التي تساهم في زيادة الروابط والعلاقات القوية، وتابعت: "مع الأخذ بآراء الأولاد وعدم تهميشهم، ولكن مع ضرورة احترام الخصوصية الأسرية التى تقضى بعدم جواز مناقشة الأمور الأسرية فى ظل وجود الغرباء"، لافتة إلى أنّ الاهتمام بالجانب التثقيفى وتنمية مهارت أفراد الأسرة والتشجيع على ذلك من جانب قائد الأسرة، يعد من الأمور الهامة للارتقاء بالعلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة.