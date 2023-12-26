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نادي سينما المرأة يعرض فيلمين قصيرين عن العلاقات الأسرية الاثنين المقبل

كتب:

ضحى محمد
10:50 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
فيلم «فليحيا أبو الفصاد»

فيلم «فليحيا أبو الفصاد»

ينظم نادي سينما المرأة، الذي يشرف عليه المركز القومي للسينما، عرضًا لفيلمين قصيرين بعنوان «فليحيا أبو الفصاد» و«مش بالورقة والقلم» في تمام الساعة السادسة مساء الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

يتناول فيلم «فليحيا أبو الفصاد» قصة طفل يعيش مع جدته في حالة من الجفاف العاطفي، ويحاول الطفل كسر هذه الحالة من خلال حفل عيد ميلاد، وقد شارك الفيلم بعدد من المهرجانات المصرية والعربية، وحصد العديد من الجوائز.

أما فيلم «مش بالورقة والقلم» فيتناول قصة فتاة تحاول إصلاح علاقتها بوالدها، بعد أن غاب عنها لسنوات طويلة، وقد شارك الفيلم أيضًا في عدد من المهرجانات المصرية والعربية.

وستعقب عرض الأفلام ندوة يديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

ويأتي تنظيم نادي سينما المرأة في إطار سعي المركز القومي للسينما إلى دعم السينما المصرية، وتقديم عروض متنوعة من الأفلام المصرية والعربية للجمهور.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.