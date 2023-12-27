كيف تحتفل بالكريسماس بشكل آمن؟.. 11 نصيحة لعدم الإصابة بمتحور كورونا الجديد

التجمعات هي أحد أسباب انتقال العدوى والفيروسات، ومع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة والكريسماس يتخوف الكثيرون من الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1، وخاصة بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من سرعة انتشاره وضرورة توخي الحذر خاصة خلال التواجد في التجمعات.

الدكتور محمد خالد، أخصائي المناعة والوقاية، أكد لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الذين سيحتفلون برأس السنة وأعياد الميلاد، توخي الحذر وارتداء الكمامة لعدم الإصابة بأي عدوى تنفسية، موضحا أنه يجب الحصول على التطعيمات اللازمة للوقاية، مقدمًا عدة نصائح للبقاء آمنا خلال الاحتفال بالكريسماس، وهي:

نصائح للبقاء آمنا خلال الاحتفال بالكريسماس

1- تناول السوائل بكثرة.

2- سرعة ارتداء الكمامة للوقاية من انتقال العدوى التنفسية وبخاصة الماسك الأكثر حماية N95.

3- الحرص على تلقي التطعيمات اللازمة كتطعيم الإنفلونزا وكوفيد 19، لحماية نفسك ومن حولك.

4- ضرورة تجنب التجمعات، والحد من السفر إلى الأماكن المزدحمة.

5- الحرص على تناول الأطعمة التي تعزز جهازك المناعي.

6- ضرورة البقاء في أماكن ذات تهوية جيدة التهوية.

7- غسل اليدين وتعقيمها بشكل منتظم بالمواد القاتلة للجراثيم مثل الكحول.

8- تجنب لمس عينيك وأنفك لمنع انتقال العدوى.

9- سرعة إجراء التحاليل اللازمة للوقاية من الفيروسات كالإنفلونزا ومتحور كورونا الجديد JN.1.

10- تناول الأدوية المضادة للفيروسات إذا كنت تشعر بأي أعراض مرضية خاصة بالفيروسات التنفسية.

11- ضرورة ابتعاد كبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة عن أماكن التجمعات.

تحذير من متحور كورونا الجديد JN.1

وكانت مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية حذرت من انتشار متحور كورونا الجديد JN.1 بشكل سريع، فضلا عن تزايد معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مؤكدة أن حوالي 20% من الإصابات الجديدة بالمتحور في الولايات المتحدة، وبعض دول الشمال الشرقي.