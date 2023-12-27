أجمل جزر الغردقة.. قبلة احتفالات رأس السنة ويزورها 2 مليون سائح سنويا

خلال ساعات، تبدأ احتفالات رأس السنة في مدينة الغردقة التي تضم عدد من الجزر البحرية وأفضل أماكن الفسح والزيارات، حيث تضم شواطئ الغردقة 22 جزيرة بحرية منها جزيرة الجفتون قبلة السياح الأجانب والمصريين في رأس السنة، حيث المياه الصافية والشواطئ الخلابة والرمال الناعمة مواقع الغوص الفريدة.

الجفتون أجمل جزر الغردقة

وأشار الدكتور أحمد غلاب الباحث البيئي ومدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر إلى أن جزيرة الجفتون من أفضل الجزر البحرية في الغردقة التي يمكن زيارتها في رأس السنة وقضاء أمتع الأوقات فهي قبلة السياح في رأس السنة.

وأكد لـ«الوطن» موقعها الفريد والقريب من شواطئ الغردقة، حيث تبعد مسافة نحو 11 كيلومترا من ساحل الغردقة، ويبلغ طول سواحلها 34 كيلومترا والذهاب إليها عبر الرحلات البحرية بواسطة المراكب السياحية في الصباح والعودة في الرابعة مساء وتقضى نحو 7 ساعات ما بين السباحة والغطس والسنوركلينج.

قبلة السياح في رأس السنة

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين، إلى أن جزيرة الجفتون من أفضل أماكن الفسح والخروجات، وبها 8 مواقع للغوص والسنوركل ويمكن رؤية عدد من الطيور النادرة الدلافين والأسماك الملونة والشعاب المرجانية الرائعة وتعتبر قبلة السياح في رأس السنة وتضم شواطئ خلابة يطلق عليها مالديف مصر، ويتردد عليها نحو 2 مليون سائح سنويا.