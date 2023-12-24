متحور كورونا الجديد «JN.1» يغير طريقته في غزو الجسم ويبدأ باستهداف الأمعاء

ينتقل فيروس كورونا عادةً من خلال الأنف والفم، وينمو في الجهاز التنفسي، وقد ينتقل أحياناً إلى الرئتين، ومع ذلك، تم اكتشاف نسب عالية من الفيروس في مياه الصرف الصحي، مما دفع ببعض العلماء لدراسة ما إذا كان الفيروس يؤثر أيضاً على الأمعاء لدى البشر.

فيروس كوفيد-19 يمكنه تغيير طرق اختراقه للجسم

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يعتقد بعض علماء الفيروسات أن فيروس كوفيد-19 قد يكون قادراً على تغيير طرق اختراقه للخلايا، مما يعني أنه قد يصيب الأمعاء بشكل أكبر وأسرع.

ورصد آثار فيروس كوفيد-19 بشكل كبير في مياه الصرف الصحي في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، مما يشير إلى احتمالية انتشار الفيروس عن طريق الأمعاء.

وذكر لمارك جونسون، عالم الفيروسات الجزيئية وأستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في جامعة «ميسوري»، أن متغير «JN.1» السائد حديثاً لفيروس كوفيد-19، قد يكون تركيزه الأكبر في القناة الهضمية، ومع ذلك، أوضح أنه لا يوجد دليل مباشر حتى الآن لهذه النظرية، كما أشار إلى أن العديد من الفيروسات التاجية الأخرى تؤثر على القناة الهضمية، لذلك فإن هذا الأمر لن يكون مفاجئاً.

ما هي مستويات الإصابة بسلالة «JN.1»؟

وتشكل سلالة «JN.1» الآن، حوالي 29% من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهذا يمثل ارتفاعاً حاداً من أقل من 1% في بداية نوفمبر.

ويعتبر هذا المتغير «JN.1» أكثر عدوى وقدرة على التحايل على جهاز المناعة، مقارنةً بالمتغيرات الأخرى لفيروس كورونا، ولا يوجد دليل حتى الآن على أنه يسبب مرضاً أكثر خطورة من المتغيرات الأخرى المنتشرة.

وبحسب تصريحات ستيورات تورفيل، عالم الفيروسات الأسترالي، فإن متغير «JN.1» يستخدم طريقة جديدة للدخول إلى الخلايا، ويفضل خلايا الأمعاء، كما أن السلالة الجديدة تفضل النسخة المعدلة من بروتين سطح الخلية «ACE-2»، وهذا قد يؤدي إلى حدوث التهاب في أنسجة مختلفة، بما في ذلك القناة الهضمية.

وأفاد «جونسون» بأن الدكتور «تورفيل» لديه ملاحظة تشير إلى أن السلالات الأحدث تفضل نسخة مختلفة قليلاً من المستقبل الأكثر شيوعاً في الجهاز الهضمي، وهذا قد يكون دليلاً داعماً، وأضاف أن التفسير الأكثر ترجيحاً هو أننا نشهد موجات مركبة في الوقت الحالي.

ووفقًا لأحدث بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية، تُظهر أن جميع الولايات تقريبًا قد أبلغت عن مستويات عالية من فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي.

وتزايدت نسبة اكتشاف فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي في عدة دول، بما في ذلك النمسا وألمانيا وسويسرا وسنغافورة.