تعيين المهندس علاء والي أمينا لحزب المؤتمر في الجيزة

أصدر الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر ومؤسس مجلس القبائل العربية، قرارا بتعيين المهندس علاء والي، أمينا لحزب المؤتمر في الجيزة.

وقال المهندس علاء والي، إنّ المرحلة الراهنة تحتم علينا جميعا الوقوف صفا واحد وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف القيادة السياسة وندعمها في جميع القرارات التي تتخذها من أجل مصلحة الوطن.

حزب المؤتمر

وأوضح أمين حزب المؤتمر في الجيزة، أنّ الأحزاب السياسية تشهد مرحلة مهمة جدا من الحراك السياسي، ومرحلة من الديمقراطية لم تشهدها مصر من قبل بفضل توجيهات القيادة السياسية.

وثمّن المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بالجيزة، الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لإثراء الحياة الحزبية، ما يعود بالنفع الكبير على الملف السياسي بشكل عام، الأمر الذي اتضح جليًا في عملية الانتخابات الرئاسية، التي شهدت حشدًا غير مسبوق، ما يؤكد أنّ العمل الحزبي شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

الحراك السياسي

واعتبر المهندس علاء والي أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أنّ السبب الحقيقي لحالة الحراك السياسي غير المسبوقة التي تشهدها الأحزاب السياسية والشارع السيسي المصري، يرجع الفضل في ذلك إلى الحوار الوطني، حيث له دور كبير في ذلك بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.