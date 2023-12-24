حزب «المؤتمر»: يجب محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية

قال النائب السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، إن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية راسخ وثابت ولم ولن يتغير، وفي ظل التجاهل العالمي للقضية تظل الدولة المصرية هي الداعم وخير سند للقضية الفلسطينية بعدما تخلى عنها الجميع.

وطالب النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، المجتمع الدولي التحرك لوقف الحرب الغاشمة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مشددا على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، ومحاكمة قادة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

مصر تتبنى القضية الفلسطينية على مر التاريخ

أكد «غنيم»، في بيان، أن الدولة المصرية بجانب أنها ترعى القضية الفلسطينية وتتبناها على مر التاريخ إلا أنه تعمل جاهدة ونجحت في الحشد الدولى لرفض التهجير، إضافة إلى أنها وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفا دوليا واضحا وحازما للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.

أشار النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، إلى أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة وثابتة منذ بدء الحرب، وهو وقف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، محذرة من توسيع دائرة الصراع لأنه سيحول الحرب إلى حرب عالمية.