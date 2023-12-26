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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«مصر أكتوبر» يناشد الأحزاب السياسية بتفعيل دورها التوعوي في المجتمع

كتب:

محمد أباظة
10:26 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
المهندس أحمد الباز

المهندس أحمد الباز

قال الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، المهندس أحمد الباز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة تتطلب من جميع الأحزاب والقوى السياسية والشبابية الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف في بيان صحفي أن الأحزاب السياسية عليها تفعيل دورها في الشارع والالتحام مع المواطنين، وتوعيتهم بما يدور حولنا وما يحاك لنا، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية مساندة القيادة السياسية، والوقوف بجانبها في الفترة الراهنة لما تتصدى له مصر من مخاطر وتحديات.

إدراك المخاطر والتحديات 

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر إلى أن الشعب المصري واع بما يكفي ليدرك حجم المخاطر والتحديات والمخططات التي تهدف لإلقاء دولتنا في نفق مظلم، ما شهدناه أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، مضيفا: «المصريين جدعان ووقت الأزمات بيكونوا على قلب رجلا واحد».

وقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

وطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف العدوان الغاشم على الفلسطينيين منعا لتوسع الصراع في المنطقة، كما طالب الدول العظمي بالكف عن تقديم الدعم لإسرائيل سواء عسكريا أو معنويا بالقرارات التي تهدف إلى مواصلة الحرب، مؤكدا أن حرب دولة الاحتلال تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.