هل يتزوج تامر حسني مجددا في 2024؟.. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة

قبل نحو 12 عامًا، التقى الفنان تامر حسني بزوجته المغربية بسمة بوسيل صدفة، لتخطف قلبه من النظرة الأولى، وذلك بعد احتفاظ بسمة بصوره وتدوينها لعبارات رومانسية في دفتر صغير وكأنه زوجها، وفق تصريحات تلفزيونية سابقة، ليقررا الارتباط والزاوج بعد قصة حب، لكنها الزوجة فاجأت الجمهور في أبريل الماضي بانفصالهما.

هل يتزوج تامر حسني مجددا في 2024؟

تامر حسني هو واحد من المطربين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة، لذلك يتساءل البعض عن حظوظه وفقا لتوقعات الأبراج في عام 2024، هل سيعودا مرة أخرى إلى حياتهما الزوجية، أم سيكون لتامر حظ جديد؟، وهو ما أجابت عليه خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريح لـ«الوطن».

أكدت «فؤاد»، أن تامر حسني سيكون لديه فرص أفضل في 2024، بعد تعرضه لعدة مشاكل خلال عام 2023: «أنا قلتله في 2023 ميدخلش في أي مغامرات، وفعلا حصل وغامر، وهو محبط وكان فيه فشل بسحب فيلمه من السينمات وحصل عنده طلاق، لكن السنة الجاية هتكون أفضل».

مفاجآة لتامر حسني في العام الجديد 2024

العام الجديد ربما يحمل لتامر حسني حظا جيدا، من ناحية العمل، وفق خبيرة الأبراج والفلك: «السنة الجاية هيكون عنده حظ أحسن، بس دا هيحصل في النصف الثاني من السنة، وتحديدا من أول 26 مايو، هيكون عنده حظ أفضل وهيعمل عمل فني هيكلل بالنجاح، وهيكون عنده مكانة أفضل».

الحياة العاطفية ربما يكون لتامر حسني نصيب جديد فيها، وفق «فؤاد»: «في النصف الثاني من السنة هيكون عنده بداية علاقة عاطفية، وارتباط وده هيخليه سعيد».

وعن إمكانية عودته لطليقته بسمة بوسيل، قالت «فؤاد»: «ممكن يرجعوا لبعض السنة الجديدة، ودا ظاهر من تاريخ ميلادهم وأرقامهم، بس الأكتر هيكون في علاقة جديدة».

شائعات طاردت تامر حسني

شائعات كثيرة لاحقت الفنان تامر حسني، وربما كانت السبب في انفصاله الذي أعلنته بسمة بوسيل، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام» قائلة: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني».