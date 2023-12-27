خبير بمركز البحوث الزراعية: حلم تنمية سيناء تحقق بفضل جهود الرئيس السيسي

قال الدكتور علي إسماعيل، أستاذ المياه والأراضي بمركز البحوث الزراعية وخبير المياه، إنَّ سيناء تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يتمّ استصلاح ما يقرب من مليون فدان، وإنشاء أكبر محطة معالجة للصرف.

وأضاف «إسماعيل»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ‏ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ مساحة سيناء تبلغ 61 ألف كيلومتر مربع، وتعد من أهم المناطق الاستراتيجية في مصر، لذلك حرصت الدولة على تنميتها، مشيرًا إلى أنَّ مشروعات التنمية في سيناء تشمل استصلاح الأراضي وإنشاء محطات معالجة للصرف وإقامة مشروعات صناعية وخدمية، بهدف توفير فرص عمل لأبناء سيناء وتحسين مستوى معيشتهم.

وشدد على أنَّ الرئيس السيسي يحرص على توفير مياه نظيفة لمشروعات التنمية في سيناء، حتى تكون أرض بكر، مؤكّدًا أنَّ مشروعات التنمية في سيناء تسير بخطى ثابتة وستسهم في تحقيق حلم التنمية لأبناء سيناء.