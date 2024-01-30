شروط ترخيص النقل البري.. اعرف الإجراءات والأوراق المطلوبة

يُعد النقل البري أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، والذي يُستخدم في نقل الركاب والبضائع على نطاق واسع، وشروط ترخيص النقل البري، تُنظمها وزارة النقل وقطاع النقل البري من خلال إصدار قانون النقل رقم 82 لسنة 2022، ولائحته التنفيذية.

ونوضح لكم عبر السطور التالية شروط ترخيص النقل البري، وإجراءات الحصول على ترخيص النقل البري، وأهم المستندات الطلوبة للترخيص، ومزايا ترخيص النقل البري.

شروط ترخيص النقل البري

وعن شروط ترخيص النقل البري، فإنّه يُشترط للحصول على ترخيص لنقل البضائع بريًا في مصر توافر مجموعة من الشروط، والتي تتمثل في الآتي:

- أن يكون صاحب الشركة أو مديرها مصري الجنسية.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- أن يكون غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- أن تكون الشركة مسجلة في السجل التجاري.

- أن يكون للشركة رأس مال كافٍ لتشغيل النشاط.

- أن يكون للشركة موقع مخصص لممارسة النشاط.

الشروط الخاصة بالمركبات

- أن تكون المركبات مرخصة من الجهات المختصة.

- أن تكون المركبات صالحة للتشغيل.

- أن تكون المركبات مجهزة بوسائل السلامة والأمان.

الشروط الخاصة بالعاملين

- أن يكون جميع العاملين في الشركة حاصلين على مؤهلات علمية مناسبة.

- أن يكون جميع العاملين في الشركة حاصلين على رخصة قيادة سارية المفعول.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص النقل البري

تتمثل المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص النقل البري في الآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب الشركة أو مديرها.

- أصل صحيفة الحالة الجنائية لصاحب الشركة أو مديرها.

- مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة.

- شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد تسجيل الشركة.

- الشهادة الدالة على سداد الاشتراكات التأمينات الاجتماعية.

- ميزانية الشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة أو الميزانية الافتتاحية بالنسبة للشركة الجديدة.

- الهيكل التنظيمي الرئيسي للشركة.

- أسماء وبيانات المديرين التنفيذيين للشركة.

- مستندات تحقيق الشخصية لكل من المديرين التنفيذيين.

استخراج ترخيص نقل

يتم الحصول على ترخيص النقل البري من خلال تقديم طلب الترخيص إلى وزارة النقل مرفقًا بالمستندات المطلوبة.

وبعد دراسة الطلب، تقوم الوزارة بإجراء معاينة للمركبات للتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة، وفي حالة استيفاء المركبات للشروط، يتم إصدار الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بانتهائه من استيفاء المركبات لجميع الشروط والمواصفات.

أهمية ترخيص النقل البري

تُعد عملية ترخيص النقل البري من أهم الخطوات التي تساهم في ضمان جودة الخدمة المقدمة في مجال النقل البري، حيث تُلزم الجهات الحكومية الشركات التي تحصل على الترخيص بتطبيق مجموعة من المعايير والشروط التي تهدف إلى حماية الركاب والبضائع وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم.

مزايا ترخيص النقل البري

- ضمان جودة الخدمة المقدمة في مجال النقل البري.

- حماية الركاب والبضائع من المخاطر التي قد تتعرض لها.

- توفير بيئة آمنة وصحية للركاب والبضائع.

- ضمان حقوق الركاب والبضائع في الحصول على خدمة نقل جيدة.

شروط ترخيص النقل الخاص

وتتمثل شروط ترخيص النقل الخاص وفق قانون المرور، كالتالي:

- لا بد من دفع الضرائب والرسوم المقررة.

- يتم التأمين على السيارة النقل من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة خلال مدة الترخيص، وكل الأضرار المادية الناجمة عنها التي تلحق بالغير عدا تلفيات السيارات، وذلك مدة سريان ترخيصها أو تسييرها طبقا للقانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التأمين.

- يجب أن ينطبق على السيارة شروط المتانة المحددة من جانب وزارة الداخلية.

- يجب أن يتم وضع جهاز محدد السرعات بمركبات والنقل والنقل بنصف مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها.

- لا يجوز لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المكرره لها و الواردة في اللائحة التنفيذية.

- يجب وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات سيارة النقل وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها؛ لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب.

- تزويد السيارة بمثلث عاكس للضوء وفقًا للاشتراطات المرورية لوضعه علي أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن 10 أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو سبب آخر.

- تزويد المركبة بحقيبة إسعافات أولية يصدر بتحديد مكوناتها المحددة من وزارة الداخلية.

ترخيص نقل خاص

ويقوم الراغب في ترخيص نقل خاص بتقديم طلب الترخيص سواء كان مالك السيارة أو نائبه إلى قسم المرور المختص، مع استيفاء المستندات الخاصة به والمثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة.