الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد نقابة عمال النقل البري

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً من النقابة العامة لعمال النقل البري برئاسة علي أحمد علي (أشرف دوكار) رئيس النقابة وعدد من ممثلي النقابة بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وتضم النقابة العامة لعمال النقل البري أكثر من مليوني عضو على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، و159 لجنة نقابية عمالية، وتهدف إلى خدمة العمال وحماية العاملين بالنقل البري من حوادث الطرق والكوارث الطبيعية.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحباً بهم، موجهاً الشكر للنقابة على جهودها لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للسائقين أعضاء النقابة في عموم الجمهورية، وكذلك دورها في توعية العاملين بالنقابة بالمشاركة الإيجابية.

وأشار رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى قيام الدولة بعددٍ من الإنجازات في الطرق كالمشروع القومي للطرق الذي استهدف اقامة طرق جديدة بأكثر من 7 آلاف كيلو متر نُفذ بالفعل منها 5 آلاف و800 كيلو متر، ورفع كفاءة 10 آلاف كيلو متر نُفذ بالفعل منها 7 آلاف و800 كيلو متر، وكذلك تطوير محاور مهمة مثل الطريق الدائرة والدائري الإقليمي وطريق الصعيد الصحراوي الغربي من القاهرة إلى المنيا، فضلا عن محاور النيل والطرق العرضية والطرق الداخلية في المحافظات وكذلك الكباري والأنفاق؛ ما أدى إلى انخفاض معدل الحوادث والاصابات المرورية وأن مصر قفزت أكثر من 100 مركز في الترتيب الدولي لجودة الطرق لتصبح رقم 18 عام 2023 بعد أن كانت في عام 2015 في الترتيب 118.

ومن جانبه، أكد وفد النقابة العامة لعمال النقل البري، القيام بدورهم التوعوي وحث المواطنين وبخاصة فئة السائقين والعاملين بشركات النقل على ممارسة حقهم الدستوري الذي كفله لهم الدستور نصاّ، مشيدين بما أنجزته الدولة المصرية وما حققه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية من إنجازات في جميع قطاعات الدولة بشكل عام وفي قطاع الطرق والنقل البري بشكل خاص، حيث قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات وفي وقت قياسي، وهو ما أدى إلى أن تصبح مصر في صدارة الدول في جودة الطرق والنقل البري والحفاظ على سلامة السائقين وتقليل استهلاك الوقت وخفض النفقات.