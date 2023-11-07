«النقل» توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لدعم صناعة النقل البري

شهد وزير النقل مراسم توقيع برتوكول التعاون بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي مع البنك الأهلي المصري، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وأكدت الوزارة، أن التوقيع يأتي انطلاقاً من تفعيل دور جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في دعم صناعة النقل البري، بهدف تقليل تكلفة النقل بما يعود على المواطن المصري بالنفع، وتخفيفاً لأعباء المعيشة سواء لتكاليف الانتقال للركاب، وكذلك تكاليف السلع والمواد التموينية أيضا من خلال دعم قطاع البضائع.

ويهدف البروتوكول لدعم مشروعات شركات النقل المرخص لها من قبل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة أو قطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل، تزامنا مع قيام الجهاز بتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي (ركاب / بضائع)، والإشراف عليها ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

وقدم وزير النقل، الشكر لرئيس ونائب رئيس البنك الأهلي، على مساهماتهم في المشروعات المختلفة التي تخدم المواطن المصري، وذلك في إطار الدور المجتمعي للبنك، حيث سبق أن دعم البنك شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الأتوبيسات، وكذلك المساهمة في تمويل جزء من مشروع تطوير الطريق الدائري للقاهرة الكبرى.

جدير بالذكر، أن هذا التوقيع يأتي في إطار دور البنك الأهلي المصري كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة بجمهورية مصر العربية، في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفيره لآليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بقطاعات النشاط الاقتصادي، سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.

كما تم التنسيق مع البنك الأهلي المصري لعمل آلية تضمن دوراً فاعلاً للجهاز وحوكمة منظومة الدعم، لمبادرة 5%، كونها تؤثر إيجابياً على صناعة النقل البري في مصر، وتم عمل مقترح بروتوكول، وتم عقد اجتماعات مكثفة للوصول إلى آلية للتعاون المشترك، تمهيداً لبدء الجهاز في المرحلة المكملة، كما تم التباحث مع الشركات المصنعة لقطع غيار الحافلات والشاحنات لتوطين هذه الصناعة لخدمة قطاع التصنيع وتحقيق الاستقرار في الأسعار والحصول على أسعار اقتصادية، تهدف في نهايه المطاف لتقليل الأعباء على المستخدم المصري والمواطن المصري ومتلقي الخدمة، على أن تتمتع جميع الشركات ذات الطابع الخاص التابعة لمرفق النقل بنفس اشتراطات المبادرة.