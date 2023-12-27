«مواني أبوظبي»: مصر من أقدم الدول البحرية في العالم

أكد محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبوظبي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لتوقيع العقد النهائي بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا2) بميناء سفاجا البحري، أن إبرام اتفاقية الامتياز النهائية لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا، وهي بمثابة خطوة كبيرة ستسهم في تعزيز سبل التعاون المشترك لدعم التجارة والخدمات اللوجستية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

دعم خطط الحكومة المصرية الطموحة للتنمية

وأضاف: «تتماشى شراكتنا مع الحكومة المصرية مع توجهنا لتوحيد الجهود والرؤى للنهوض بموانئنا تحقيقاَ لرؤية القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية»، موضحًا أن هذا الإتفاق يعكس ثقة الشركاء من الحكومة المصرية الشقيقة بقدرات مجموعة مواني أبوظبي في دعم خطط الحكومة المصرية الطموحة للتنمية الاقتصادية وبدورها في تيسير حركة التجارة العالمية، وتطوير وتشغيل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية وتعزيز الربط مع الأسواق العالمية.

وأوضح أنه تصب هذه الشراكة طويلة الأمد في إطار حرصنا على تعزيز دور موانِئِنا العربية وتنافسيتها ضمن شبكات التجارة البحرية، والارتقاء بموقعها المحوري على الخارطة العالمية وزيادة مساهمتها في اقتصادات بلادنا.

وأوضح أن مصر هي من أقدم الدول البحرية في العالم وتتمتع بأهمية استراتيجية على امتداد طرق التجارة البحرية العالمية وبموقع جغرافي حيوي بين ثلاث قارات، كما تطل على البحرين الأحمر والمتوسط اللذان يتصلان بقناة السويس، أحد أهم الممرات المائية في العالم. علاوة على ذلك فإنها تمتلك إمكانات فنية وبشرية هائلة تسهم في نجاح أي مشروع.

ونوه إلى أنه في ظل الجهود الدؤوبة للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد كافة المواني المصرية في الآونة الأخيرة عمليات تطوير شاملة في البنية التحتية البحرية والخدمات اللوجستية ذات الصلة، والتي تشمل إنشاء مواني ومحطات بحرية جديدة، وقد نتج عن تلك الجهود ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي لمصر ليقفز (11) مركزًا في عام 2023 مقارنة بعام 2018.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية

وأكد تعد مجموعة مواني أبوظبي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتنتهج نموذج عمل متكامل يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تضم المجموعة عددًا من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.تنتشر مجموعة مواني أبوظبي، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في 40 بلدًا عبر خمس قارات وتضم محفظة أعمالها أكثر من 30 ميناء ومحطة، كما يعمل لديها أكثر من 9,000 موظف. الاتفاقيةوأشار إلى أنه يتزامن التوقيع على هذه الاتفاقية مع تحديات وتحولات متسارعة على مختلف الصُعد، الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية في ظل ما يشهده العالم من حولنا – وخاصة المنطقة العربية، ما يُحتّم علينا تعزيز قدرات موانئنا وتأهيلها للقيام بدورها الحيوي وزيادة قدرتها على جذب حركة التجارة العالمية، وتعظيم مساهمتها في نمو اقتصاداتنا.

وبموجب اتفاقية الامتياز التي وقعناها اليوم مع الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، ستقوم مجموعة مواني أبوظبي باستثمار 200 مليون دولار غالبيتها بين عامي 2024-2025 لتطوير البنية الأساسية لمحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا بما في ذلك المباني والمرافق والهياكل الفوقية والتحتية من أجل تحويل هذا الميناء الاستراتيجي إلى بوابة رئيسية للتنمية، وتعزيز شبكة الربط ورفد التجارة في المنطقة، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام لجمهورية مصر العربية، ويخلق فرص عمل، ويسهم في تحقيق الرخاء للشعب المصري الشقيق. الخاتمة