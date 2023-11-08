مصر وموريتانيا توقعان بروتوكول تعاون لتطوير الموانئ

شهد وزير النقل بحضور نظيره التونسي، ووزير النقل الكوري الجنوبي، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة المصرية للنقل البحري والبرى وشركة المجموعة المتحدة للتنمية بموريتانيا، في مجال تطوير الموانئ.

يهدف البروتوكول إلى تعظيم التعاون بين مصر وموريتانيا في مجال النقل البحري، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المصري في هذا المجال، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية في مجال النقل البحري، وتنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين.

ويأتي هذا التوقيع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس موريتانيا، خلال لقائهما في القاهرة في يونيو الماضي، بزيادة التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، وتطوير الموانئ، ومجالات الثروة السمكية، وغيرها.

تمّ توقيع البروتوكول على هامش فعاليات اليوم الرابع والختامي للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023، الذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي، تحت شعار توطين صناعة وسائل النقل في مصر.