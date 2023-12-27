«النقل» تكشف استراتيجية جعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات

أكدت وزارة النقل، أن توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبو ظبي يأتي، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات، موضحة أنها تعمل على تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور.

خلق ممرات لوجيستية دولية

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنها تعمل على خلق ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج «الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي» بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وتشمل «ممر السخنة – الإسكندرية، ممر العريش – طابا، ممر القاهرة – الإسكندرية، ممر طنطا – المنصورة – دمياط، ممر جرجوب – السلوم، ممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل، ممر سفاجا – قنا – ابو طرطور»، وفي إطار هذه الممرات اللوجيستية جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء 25 ميناء جافا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أنها تعمل على تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح بين (15 – 18) متر، وأهمها بموانئ برنيس / سفاجا / السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبوقير / الإسكندرية / جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كيلومترا، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.

الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة

وأكدت أنه تم تخطيط وسائل النقل لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كم وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية، وأهمها خط كفر داود – السادات بطول 36 كم، وخط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 61 كم.كما تعمل على تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، حيث من المستهدف أن يكون النشاط الرئيسي لهذه التحالفات هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، ويتم نقل عمليات الترانزيت التي يقومون بها في موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر إلى المحطات الجديدة التي سيقومون بتشغيلها بالموانئ المصرية، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي المميز والممرات اللوجيستية المتكاملة.