ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21 ألفًا و110 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 195 شهيدا و325 جريحا، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21110 شهداء و55243 جريحا منذ 7 أكتوبر.

إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي

وطالبت الصحة الفلسطينية المؤسسات الدولية بإجراء تدخلات عاجلة لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي وحماية مستشفى ناصر وطواقمه، مشيرًا إلى وصول فرق طبية متخصصة للعمل في مستشفى شهداء الأقصى ومجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي ، وبدأنا تشغيل المستشفى الميداني الإندونيسي في رفح لمتابعة الإصابات المحولة من المستشفيات بقطاع غزة، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» بنبأ عاجل منذ قليل.