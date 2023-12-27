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60 فلسطينيا في عداد المفقودين بعد قصف بناية في غزة

كتب:

أحمد حامد دياب
11:44 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
العدوان على قطاع غزة

العدوان على قطاع غزة

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، بناية سكنية من ثلاثة طوابق قرب جامعة الأزهر بمدينة غزة، ما أسفر عن فقدان أكثر 60 مواطنا فلسطينا.

قوات الاحتلال تنفذ عمليات قنص للفلسطينيين

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن 6 شهداء نقلوا الى مستشفى الشفاء جراء عمليات قنص نفذها جنود الاحتلال الذين اعتلوا بعض الأبنية، واستهدفوا كل من يتحرك هناك وفي منطقة الصفطاوي بمدينة غزة.

كما تتعرض منطقة جباليا البلد، وشمال القطاع، خاصة في بيت لاهيا وبيت حانون لقصف عنيف من المدفعية والطائرات الإسرائيلية، وهناك نقص في المعلومات بسبب انقطاع الاتصالات والانترنت في بعض المناطق.

كما تعرض مخيم البريج وسط القطاع لقصف مدفعي مكثف ومتواصل، وذلك بعد ساعات من القصف المتواصل على قطاع غزة والذي أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء خلال يوم الأربعاء.

وتستمر آلة الاحتلال الحربية في عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية أسفر عن استشهاد قرابة 21 ألف فلسطيني واصابة قرابة 55 ألف أغلبهم من النساء والأطفال.

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