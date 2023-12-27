استشهاد عشرات الفلسطينيين أغلبهم أطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد عشرات الفلسطنيين أغلبهم من الأطفال والنساء في سلسلة غارات شنتها إسرائيل على مواقع مختلفة في قطاع غزة، لليوم الـ82 على التوالي من العدوان.

غارات عنيفة

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن طيران الاحتلال شن غارات عنيفة استهدفت المنطقة الوسطى في القطاع، لا سيما مخيمي البريج والمغازي، ووصلت القذائف إلى مراكز الإيواء، وهناك عدد من الشهداء ما زالوا ملقون على الأرض، ولا تستطيع سيارات الاسعاف، وطواقم الدفاع المدني الوصول اليهم، بسبب كثافة القصف.

قصف مخيم النصيرات

وشهد مخيم النصيرات قصفًا من مدفعية الاحتلال والطائرات الحربية، إذ استهدفت منزلًا لعائلة نصار في المخيم الجديد، ومنزلا آخر لعائلة الحزوقي، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وجرى نقلهم الى مستشفيي شهداء الأقصى، والعودة.

وتشهد مناطق شرق مدينة رفح، والفخاري، والمناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع قصفا مدفعيا على أنحاء متفرقة هناك.

وقصف طيران الاحتلال والمدفعية مدينة غزة، لا سيما حيي الشجاعية، والتفاح، كما استهدف منزلا في منطقة الكتيبة، وهناك حديث عن شهداء وجرحى.