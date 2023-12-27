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سقوط 20 شهيدا في قصف إسرائيلي على منزل يأوي نازحين في خان يونس

كتب:

منتصر سليمان
03:02 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بسقوط 20 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يأوي نازحين في حي الأمل بخان يونس.

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بقلم منتصر سليمان