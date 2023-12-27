سقوط 20 شهيدا في قصف إسرائيلي على منزل يأوي نازحين في خان يونس كتب: منتصر سليمان 03:02 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بسقوط 20 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يأوي نازحين في حي الأمل بخان يونس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: فصائل فلسطينية تعلن قصف 4 جرافات ودبابة ميركافا إسرائيلية في خان يونس فصائل فلسطينية تستهدف دبابة وجرافة إسرائيليتين شمال خان يونس استشهاد 26 فلسطينيا في خان يونس جنوب قطاع غزة المدفعية الإسرائيلية تستهدف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس «القاهرة الإخبارية»: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي وسط خان يونس «القاهرة الإخبارية»: 12 مركبة إسعاف انطلقت من خان يونس لإجلاء الجرحى شمال غزة خان يونس غزة قطاع غزة حصار غزة فلسطين بقلم منتصر سليمان