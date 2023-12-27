«مستقبل وطن» يشيد بالقمة المصرية الأردنية: تناولت موضوعات مهمة

قال المستشار شعبان رأفت، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسى وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين عكست عمق العلاقة بين البلدين، واهتمام الجانبين بالقضية الفلسطينية، وتؤكد مكانة مصر وسياستها الخارجية.

القمة المصرية الأردنية

وأوضح في بيان له أن القمة تطرقت للعديد من الموضوعات المهمة، بداية من إتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي قطاع غزة دون إبطاء، وذلك امتثالا لقراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة، مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتأكيدا لرفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.

وأشار إلى أن القمة شهدت أيضا استعراض مع كل الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة لتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، وهذا يعكس ويؤكد دور الدولة المصرية وسياستها الخارجية التي شهدت انفراجة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

سياسة مصر الخارجية

وأكد أن سياسة مصر الخارجية تغيرت تمامًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ حدث ذلك من خلال رؤية جديدة من خلال موقعها الجغرافي والدولي، واتسمت سياستها الخارجية بالانفتاح على دول العالم والتوازن واستقلال القرار مع الحفاظ على معايير ثابتة بهدف تحقيق تنمية شاملة.