برلماني: القمة المصرية الأردنية تؤكد استمرار التعاون لوقف إطلاق النار على غزة

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن القمة المصرية الأردنية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني لدعم القضية الفلسطينية، تهدف إلى استمرار التعاون وتكثيف الجهود بين البلدين لوقف إطلاق النار نهائيا، ووضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين ، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

استمرار التعاون لوقف إطلاق النار

وأوضح في تصريحات صحفية، أن الزعيمين توافقا على ضرورة إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأكد أن مصر والأردن ترفضان نهائيا تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ودعم القضية الفلسطينية ثابت وراسخ لدى الدولتين.

ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأشار إلى ضرورة استمرار دخول وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على استقبال الجرحى الفلسطينيين والأطفال الخدج لتلقي العلاج والرعاية اللازمة في المستشفيات المصرية، حفاظا على أرواحهم.