«فلسطين في القلب».. إبداعات شعرية ومسرحية في احتفال بنها بيوم اللغة العربية

«فلسطين في القلب.. فلسطين عربية» شعار رفعه المشاركون في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية التي نظمتها جمعية ومدارس هيئة الشبان العالمية ببنها، حيث انطلقت الاحتفالية بعروض فنية ومسرحية للطلاب، للتأكيد علي هوية اللغة العربية التي تعد أم اللغات ضمن أنشطة المدرسة في مجالات تعزيز الهوية العربية لدي الطلاب ودعم القضية الفلسطينية.

عروض مسرحية وفقرات شعرية

وشهد الاحتفال مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، والممثلة القانوني لمدارس الجمعية، والدكتور أحمد السقا سكرتير عام الغرفة التجارية بالقليوبية، حيث تضمن الحفل عروضا مسرحية وفقرات شعرية عن القضية الفلسطينية ومسرحة المناهج وتراث وتاريخ ومفردات اللغة العربية أداها طلاب المدرسة المشاركين في العروض بمختلف المراحل السنية والتعليمية

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

وأوضح مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، لـ«الوطن»، أن الاحتفالية تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، واحتفلت به المدرسة اليوم الأربعاء في إطار تجديد الصلة والهوية بلغتنا الأم الممتدة عبر التاريخ، ولإبراز قيمتها الفريد والتأكيد علي الهوية العربية وترسيخ دعم القضية الفلسطينية في نفوس الأجيال الجديدة وتعليمهم أن العربية لغة الشعر والفنون.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن الاحتفال باللغة العربية حدث عظيم لأنها أهم لغات العالم، مشيرا إلى ربط احتفالات هذا العام بالقضية الفلسطينية وأحداث غزة في إطار الجهود لدعم القضية وترسيخها في أذهان الأجيال الجديدة، والتأكيد علي الوقوف خلف القيادة السياسية الداعمه للقضية وجهودها في إغاثة أهل فلسطين ورفض الإبادة والتجهيز والحفاظ علي تراب ومقدسات الوطن.