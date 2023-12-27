«صوت الفن» ترد على جمعية المؤلفين والملحنين: «أغاني أم كلثوم ملكنا»

استنكر المنتج محسن جابر، ما ورد في البيان الأخير لجمعية المؤلفين والملحنين، برئاسة الدكتور مدحت العدل، بأن الناشر الأصلي للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم، يعود لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، مؤكدًا أن شركة «ستارز» التابعة له، هي المالك الأصلي بحكم قضائي.

وأوضح محسن جابر، في بيانٍ صحفي، أنّ «شركة ستارز، تملك ملكية خالصة لجميع أعمال أم كلثوم، وقد حصلت على أحكام نهائية وباتة، ضد شركة صوت القاهرة، وحكمت في القضية رقم 624 لسنة 2020 اقتصادى القاهرة، بفسخ العقد المبرم مع شركة صوت القاهرة وألزمتها بدفع تعويض قدره 1.5 مليون جنيه، 1.500.000، كما استصدرت ستارز حكمًا نهائيًا بإنهاء جميع العقود التي أبرمتها صوت القاهرة مع ورثة أم كلثوم».

وأضاف أن الشركة حصلت على حكم نهائي وبات ضد الجمعية، بخصوص تصريحها، حول إحدى الأغنيات التي تملكها شركتنا، وإلزامها بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه، لافتًا إلى أنّ «بيان الجمعية يُخالف قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، حيث إن المادة 157 أعطت للمنتج الحق في منح أو منع الغير من استخدام مصنفاته في الأداء العلني، أو استعمالها في المسلسلات، أو الحفلات، ويعاقب القانون بالحبس أو الغرامة لكل من يعتدى على هذه الحقوق».