«المؤلفين» تحذر من التعامل مع غيرها بشأن حق الأداء العلني بالعزف أو الغناء

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين بيان تحذيري من التعامل مع غيرها بخصوص حق الأداء العلني بالعزف أو غناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور.

جمعية المؤلفين والملحنين تصدر بيان تحذيري

حيث جاء نص البيان: «تحذر جمعية المؤلفين و الملحنين و الناشرين (ساسيرو) من التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بالعزف أو غناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور أو استخدامها، ضمن برامج إذاعية أو تلفزيونية، أو مسلسلات، أو أفلام أو إعادة نشر، بتعديل الكلمات، أو لحن المصنف الأصلي، لأي من مصنفات، الأعضاء فيها أو ورثتهم وتضمنها برامج إذاعية أو أعمال درامية».

حيث بيدها تفويضات نافذة من المؤلفين والملحنين موقعها منهم، فضلًا عن إقرارات الناشرين الأعضاء، بانتفاء صفتهم في التعرض لأعضائها بزعم أنّهم يملكون أي من هذه الحقوق.

ونحمل كل من المنشآت والشركات المنظمة للحفلات في الداخل والخارج، وأصحاب الوسائل الإعلامية التليفزيونية والإذاعية ومنتجي الأعمال الدرامية والسينمائية المتضمنة أعمال تخص، أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو" وأي جهة تتجاهل هذا البيان التحذيري المسؤولية الجنائية والمدنية عن أفعالها.

علما بأن الناشر الأصلي للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم هي شركة صوت القاهرة للتركيبات والمرئيات، وهي شركه مصريه حكومية وعضو بالجمعية كناشر، وتربطها بروتوكول تعاون مع الشركة المدنية الفرنسية للمؤلفين والملحنين، وناشري الموسيقى "ساسم" وهما يتمتعان بعضوية الاتحاد الدولي لهيئة الإدارة الجماعية "سيزاك".

ويفرض القانون المصرى الحالى رقم 82 لسنة 2022، عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى حقوق الجمعية وأعضائها،فضلًا عن عقوبة المصادرة، لمعدات التعدي وغلق المنشأة المتعدية ونشر الحكم بالإدانة في جريدة يومية أوأكثر على نفقة المحكوم عليه.