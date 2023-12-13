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مي فاروق تكشف عن كواليس بروفات حفل «أم كلثوم» بدار الأوبرا.. (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
09:35 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
مي فاروق

مي فاروق

تجري الفنانة مي فاروق، حاليا، بروفات حفلها المقررة إقامته في دار الأوبرا المصرية، تحت عنوان «حفل أم كلثوم»، وشاركت جمهورها فيديو من البروفات، عبر حسابها على «إنستجرام».

وعلقت مي فاروق: «تحضيرات حفل دار الأوبرا المصرية المقام يوم الجمعة 15 ديسمبر».

مي فاروق تروج لحفلها في الأوبرا

وروجت الفنانة مي فاروق، قبل أيام، عبر حسابها، لحفلها في دار الأوبرا المصرية.

ونشرت مي فاروق، البوستر الدعائي للحفل، معلقة: «سعيدة جدًا بلقائكم في حفل "ليلــة أم كلثــوم" وبقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب يوم الجمعة 15 ديسمبر على المسرح الكبير - دار الأوبرا المصرية 8 مساءً».

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