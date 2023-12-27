محافظ الغربية يتفقد محيط كنائس كفر الزيات استعدادا لأعياد الميلاد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تتزين لاستقبال العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد من خلال استعدادات مكثفة بكافة الشوارع والميادين وفي محيط الكنائس.

جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي تفقد فيها المحافظ محيط كنائس مركز ومدينة كفر الزيات، وهي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكفر الزيات، وكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين، ودار «الفلك» لذوي القدرات الخاصة بقرية أكوه الحصة.

تزيين الحدائق

وأشار «رحمي» إلى أن الأحياء كثفت من أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، إضافة إلى تزيين الحدائق ورفع كل الإشغالات بمحيط الكنائس، كما قامت المحافظة بإجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح، إضافة إلى تمهيد كل الطرق المؤدية للكنائس.

نسيج واحد

وأشار محافظ الغربية على وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

وأشاد محافظ الغربية بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، والتي تظهر في ترابطهم على قلب رجل واحد في اليسر وعند الشدائد وتوجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان.