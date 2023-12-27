«الحياة السياسية» في الجمهورية الجديدة.. وطن يتسع للجميع (ملف خاص)

انتهت الانتخابات الرئاسية المصرية بصورة اعتبرها الكثيرون هى الأفضل وخير ختام لعام 2023، من خلال الصورة التى جمعت الرئيس السيسى مع المرشحين المنافسين له فى الانتخابات، فى مشهد يعبِّر عن الرقى والاحترام، وانعكاس للحالة التى شهدتها الحياة السياسية فى المرحلة التى سبقت العملية الانتخابية.

خرج الجميع من الانتخابات الرئاسية رابحاً، سواء من خلال التعددية التى أثرت الحياة السياسية، أو المرشحين أنفسهم الذين تمكنوا من عرض أفكارهم وبرامجهم بحرية على المواطنين.

الحالة السياسية والحزبية الجديدة والفريدة فى مصر ما كان يمكن الوصول إليها دون جهود استباقية وخطوات فتحت الأفق السياسى، وكانت البداية «30 يونيو» التى تعتبر نقطة الانطلاق للأحزاب والقوى السياسية بعد عقود طويلة من التهميش، وتدريجياً تحولت الحياة السياسية من العدم إلى الوجود مع ظهور كيانات سياسية جديدة، وفى مقدمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى أثرت حالة الحوار السياسى بين الشباب، ثم جاء الحوار الوطنى، وبدعوة صادقة من الرئيس السيسى عن انطلاقه فى حفل إفطار الأسرة 26 أبريل 2022، ليكون بمثابة انطلاقة جديدة هدفها تعظيم الحياة السياسية فى مصر، وأحدث نقلة نوعية من خلال حالة غير مسبوقة من الحراك السياسى، بدليل مشاركة أكثر من 65 حزباً سياسياً بالحوار فى جميع المحاور، والقوى السياسية والشبابية، والأكاديميين والخبراء والمتخصصين الذين يمثلون شتى ألوان الطيف السياسى المصرى.

«الوطن» تستعرض فى السطور التالية كيف عادت الروح إلى الحياة السياسية والحزبية على مدار الفترات الماضية، وكيفية استغلال ذلك فى المستقبل لإكمال بناء أركان الجمهورية الجديدة، التى ستكون وطناً يتسع للجميع، معارضة وموالاة