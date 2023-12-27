نشأت الديهي: الانتخابات الرئاسية 2024 الأفضل في تاريخ مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة استطاعت أن تنجز في أفضل انتخابات في تاريخ مصر، حيث شارك في انتخابات الرئاسة لعام 2024، 45 مليون مواطن مصري، وهذه الانتخابات كانت تصويتا واستفتاء على المشروع الوطني.

الدولة المصرية في 2023 حققت نجاحات في كل المحطات

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الدولة المصرية في 2023 حققت نجاحات في كل المحطات، متسائلاً: «هل هناك مشروع وطني توقف؟، ربما تنخفص سرعة الأداء، ولكن كل المشروعات تعمل».

ولفت الإعلامي إلى أنه حضر مئات المشروعات في كل مكان في مصر خلال عام 2023 سواء في الصعيد أو الإسكندرية أو البحيرة أو شمال سيناء أو الشرقية أو المنصورة أو دمياط أو السويس أو الإسماعيلية.

مشروعات الدولة خلال 2023 لم تتوقف

وأشار إلى أن مشروعات الدولة خلال 2023 لم تتوقف، معقبًا: «اوعى تفكر إن بابا نويل هيوزع على الناس دولارات وذهب، يا جماعة مصر استطاعت أن تقيم عشرات المشرعات العملاقة، مثل مشروع النهر العظيم مساحته 174 كيلو، ومشرعات توشكى».