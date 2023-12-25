كيف تؤثر حرب أوكرانيا على الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة؟

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا عن تأثير الحرب على الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، حيث يبدو أن الأزمة الدائرة في أوكرانيا منذ ما يقرب من عامين ستصبح حاضرة وبقوة في الانتخابات.

الأزمة الأوكرانية تتحكم في مسار انتخابات روسيا

وعلى عكس باقي الاستحقاقات الروسية السابقة التي تحددت ملامحها وفقا لمعطيات القضايا الداخلية على المستويين السياسي والسياسي، تتحكم تطورات الأزمة الأوكرانية إلى حد بعيد في مسار الانتخابات الرئاسية الروسية المقرر انطلاقها في مارس المقبل.

نتيجة الانتخابات الروسية المقبلة تمثل نقطة فارقة في منحنى الصراع بين موسكو والغرب، لذا تعهد الروسي فلاديمير بوتين خلال إطلاق حملته الانتخابية بأنه سوف يجعل بلاده قوة سيادية ومكتفية ذاتيا في مواجهة الغرب.

وحظي الخطاب الأول لبوتين في حملته الانتخابية بترحيب واسع من قبل أعضاء حزب روسيا الموحدة، الذين أعلنوا تأييدهم بالإجماع لترشح بوتين لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

رفض قبول ترشح «دونتسوفا»

في المقابل، رفضت السلطات الروسية قبول أوراق ترشح الصحفية السابقة إيكاترينا دونتسوفا للانتخابات الرئاسية بسبب أخطاء في طلبها للتسجيل كمرشحة، حيث كانت تعتزم خوض غمار السباق الرئاسي ببرنامج يتضمن إنهاء الحرب في أوكرانيا.