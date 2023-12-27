رئيس «العربي الديمقراطي الناصري»: نعيش عهداً سياسياً جديداً عنوانه «الأمل والطموح» (حوار)

قال د. محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، إنّ الشعب المصرى يعيش عهداً سياسياً جديداً عنوانه «الأمل والطموح»، ونستعد حالياً للمرحلة المقبلة من الحوار الوطنى بمشروعات وأفكار اقتصادية.

وأضاف «أبوالعلا»، فى حوار لـ«الوطن»، أن التعليم والزراعة والصناعة والصحة ستكون على رأس الملفات، وأقول لـ«السيسى»: نثق فى خططك للنهوض بالدولة.. وإلى نص «الحوار»:

ما تحليلك لجهود الدولة سياسياً خلال السنوات الماضية؟

- كنا من أوائل الأحزاب التى طالبت الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة، خاصة أن جهوده واضحة وملموسة منذ توليه مهام الحكم، واتفق عليه الشعب المصرى من يوم 3 يوليو، وعانينا بعد 25 يناير من انعدام الأمن والأمان، بجانب الانهيار الاقتصادى واختفاء الموارد وتفشى الفوضى، ووصل الاحتياطى النقدى المصرى وقتها إلى 13 مليار دولار، وهو مؤشر خطير، أما الآن وبعد 10 سنوات من قيادة «السيسى» عاد الأمن والأمان بفضل القوات المسلحة التى أصبحت على أعلى مستوى من التسليح فى ظل التحديات الإقليمية والقضية الفلسطينية وغيرها، وتمكنا من مواجهة جائحة كورونا وكنا من الدول الأقل تأثراً بتداعياتها بفضل جهود الرئيس السيسى.

وما الذى تحقق فى مصر خلال الفترة الماضية؟

- شهدت مصر على مدار الـ10 سنوات الماضية طفرة فى مشروعات الطرق والكبارى والبنية التحتية، ومشروعات الإسكان المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، ورغم الظروف الاقتصادية العالمية وتزايد الأزمات، فإننا نواصل العمل، وقد بذل الرئيس السيسى جهداً كبيراً لاستعادة مكانة مصر على المستويين الدولى والإقليمى، وأصبحنا من أهم 10 دول عالمياً بفضل الاهتمام بالأمن القومى المصرى، وأصبح الجميع يقدر قيمة ومكانة مصر على مختلف الأصعدة، وفى المجمل فإننا نعيش أجواء سياسية غير مسبوقة عنوانها الأمل والطموح.

ما رأيك فى ترشح 3 من رؤساء الأحزاب السياسية أمام الرئيس؟

- ترشح 3 رؤساء من الأحزاب فى الانتخابات الرئاسية كان بمثابة الأمل للأحزاب السياسية لمواصلة دورها السياسى، وقد طلب الرئيس السيسى استمرار الحوار الوطنى بمشاركة مؤسسات الدولة وهى إشارة للأحزاب للاستمرار فى عملها وبذل المزيد من الجهد فى ظل الحرية والمساحة السياسية الممنوحة، وهو مشهد حيادى يجب أن تستثمره الأحزاب وتستفيد منه فى تعزيز الديمقراطية وممارسة العمل السياسى، ورأينا تعامل الإعلام المصرى مع المرشحين الأربعة بنفس المعايير، وأتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أكثر نشاطاً فى العمل السياسى.

كيف يستعد الحزب العربى الديمقراطى الناصرى للمرحلة المقبلة؟

- نستعد بخطة شاملة قائمة على دعم المواطن لنيل حياة كريمة بالتعاون بين الأحزاب والقيادة السياسية، وكذلك مقترحات لدعم الاقتصاد المصرى بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كى نصل معاً لمواطن مصرى متكامل قادر ومتمكن، وحملة الرئيس السيسى اعتمدت على الأحزاب السياسية فى عملها وتعاونت معها، واستمرار الحوار هو جزء أكيد من سياسته فى التعاون مع مختلف قوى المجتمع، وأتوقع أن تكون هناك مشاركة واسعة من الأحزاب ومختلف الفئات فى الحوار الوطنى، وفكرة الحوار فى حد ذاتها تمثل أرقى معايير الديمقراطية.

أى الملفات والقضايا أكثر أهمية للمناقشة فى الحوار الوطنى؟

- قضايا الاقتصاد والتمكين الاقتصادى والاعتماد على الذات والخروج من شروط صندوق النقد الدولى وبدء التصنيع والزراعة، بجانب الاهتمام بالتعليم والجامعات والبحث العملى وبناء الأفراد، وكذلك ملف الصحة من أجل حياة المواطن، مع توجيه اهتمام خاص للمشروع القومى للتعليم، فالتقدم أساسه البحث العلمى والعمل والتطوير، ويجب أن نناقش أيضاً مشكلات التصدير وننتهى منها فى أقرب وقت.

ما تحليلك للمشهد الفلسطينى وجهود مصر فى القضية؟

- مصر فاعل رئيسى فى حماية الفلسطينيين، وبذلت جهداً كبيراً فى توصيل المساعدات، و70% منها خرجت من مصر، والدولة المصرية تقدم سلسلة من المعونات عبر معبر رفح إلى غزة، وأعلنت مبكراً رفضها للحرب الإسرائيلية على القطاع، ولولا الموقف المصرى لتمكن الإسرائيليون من تهجير أهالى غزة، والرئيس ما زال داعماً للقضية ونحن جميعاً خلفه.

ماذا تقول للرئيس السيسى؟

- أقول للرئيس السيسى نحن معك دائماً، وتمكنا من التصويت خلال الانتخابات الرئاسية بكثافة لثقتنا فى قدرتك واهتمامك بحماية أمننا الوطنى والنهوض بالدولة واستكمال المشروعات التى بدأتها، والشعب المصرى داعم لك دائماً لأنك أعدت له الأمن والأمان وحافظت على حقوق الإنسان.

المشهد الانتخابى

رأينا مشهداً غير مسبوق فى مصر بمشاركة الشباب والمرأة، ووصلنا لأعلى نسب تصويت فى تاريخ مصر، ونزل الشعب للصناديق من أجل التصويت بمنتهى الحرية لأربعة مرشحين، والرئيس السيسى يستكمل المسيرة فى ظروف صعبة، والشعب يقدر ذلك، وظهر بوضوح فى حصول الرئيس على أكثر من 89% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية.