رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

خبير: القمة المصرية الأردنية تؤكد وحدة موقف البلدين تجاه فلسطين

كتب:

منى صلاح
08:07 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الدكتور حامد فارس

الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ المباحثات بين مصر والأردن مستمرة منذ بداية الأزمة في غزة، وهناك اتحاد في وجهتي نظر الدولتين تجاه الأحداث، بل الرؤى تتفق قبل أحداث 7 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى زيارات ملك الأردن إلى القاهرة، تجاوزت 17 زيارة خلال الفترة من 2014 وحتى 2022، وأغلبها يتعلق بالتنسيق والتشاور بشأن القضية الفلسطينية.

اجتماعات بين مصر والأردن لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

أضاف «فارس»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على قناة «الحياة»، أنَّه جرى عقد قمم واجتماعات أمنية مثل اجتماع «العقبة» و«شرم الشيخ»، للعمل على خفض التصعيد وحث الاحتلال على وقف التصعيد ضد أهالي فلسطين المحتلة، خاصة في شهر رمضان الماضي.

قمة مصر الأردن بالقاهرة

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، بأنَّ القمة المصرية الأردنية التي تُعقد، في القاهرة، تأتي في توقيت دقيق وحساس، ومنحنى خطير تمر به القضية الفلسطينية، والقمة تعطي رسالة واضحة أن الموقف المصري الأردني على قلب واحد لخدمة القضية الفلسطينية.

اقرأ المزيد:

الرئيس الفلسطيني يتحدث عن حرب غزة في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON» الليلة

أستاذ علوم سياسية: حرب غزة كشفت زيف شعارات مؤسسات المجتمع الدولي

«القاهرة الإخبارية»: إعلام إسرائيلي أكد أنّ الأسبوع الأخير هو الأقسى منذ بدء حرب غزة

أعنف حرب في القرن الـ21.. تحقيق أمريكي يكشف مجازر إسرائيل بقطاع غزة
بقلم منى صلاح