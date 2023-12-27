خبير: القمة المصرية الأردنية تؤكد وحدة موقف البلدين تجاه فلسطين

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنَّ المباحثات بين مصر والأردن مستمرة منذ بداية الأزمة في غزة، وهناك اتحاد في وجهتي نظر الدولتين تجاه الأحداث، بل الرؤى تتفق قبل أحداث 7 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى زيارات ملك الأردن إلى القاهرة، تجاوزت 17 زيارة خلال الفترة من 2014 وحتى 2022، وأغلبها يتعلق بالتنسيق والتشاور بشأن القضية الفلسطينية.

اجتماعات بين مصر والأردن لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

أضاف «فارس»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على قناة «الحياة»، أنَّه جرى عقد قمم واجتماعات أمنية مثل اجتماع «العقبة» و«شرم الشيخ»، للعمل على خفض التصعيد وحث الاحتلال على وقف التصعيد ضد أهالي فلسطين المحتلة، خاصة في شهر رمضان الماضي.

قمة مصر الأردن بالقاهرة

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، بأنَّ القمة المصرية الأردنية التي تُعقد، في القاهرة، تأتي في توقيت دقيق وحساس، ومنحنى خطير تمر به القضية الفلسطينية، والقمة تعطي رسالة واضحة أن الموقف المصري الأردني على قلب واحد لخدمة القضية الفلسطينية.