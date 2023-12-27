خبير شؤون إسرائيلية: نتنياهو ينتظر «معجزة» للعثور على محتجزين في «أزقة غزة»

قال أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، إنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ينتظر «معجزة تقع في أزقة غزة»، وهي أن يحصل على 2 أو 3 من المحتجزين الإسرائيليين، كي يعود بهم «منتصراً» إلى ميادين تل أبيب، خاصةً بعدما فشلت حكومته وجيش الاحتلال في إعادة أي من المحتجزين في قطاع غزة، إلا من خلال التفاوض مع فصائل المقاومة، كما أقدمت قواته على قتل أكثر من 5 محتجزين إسرائيليين أثناء العدوان المستمر على قطاع غزة.

أزمة نتنياهو تعمقت بشكل أكبر

وأضاف «شديد»، في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن «أزمة نتنياهو تعمقت بشكل أكبر، وباتت شعارات مثل (جيشنا يقتل أبناءنا) تُرفع في التظاهرات بشوارع تل أبيب، وأمام وزارة الدفاع».

وتابع الخبير في الشؤون الإسرائيلية: «بالعودة إلى خطاب نتنياهو في مقر حزب الليكود، قبل يومين، فقد التقطت بعض الأحزاب الدينية والمتطرفة هذا الخطاب، وطالبت اليوم بإعادة بناء مستوطنات في قطاع غزة»، من أجل استعادة المشروع الاستيطاني الذي أنهاه شارون في عام 2005، منسحباً من قطاع غزة قبل ما يقرب من 20 عاماً.

المصالح الإسرائيلية أصبحت مهددة

وأكد أن المصالح الإسرائيلية أصبحت مهددة إلى حد بعيد، والأهداف التي جرى تحديدها بعيدة عن التحقيق عسكرياً، ومن خلال القوة النارية التي يستخدمها جيش الاحتلال منذ أكثر من 80 يوماً، وبالتالي فإن عودة الأسرى لم تعد في الحسبان.