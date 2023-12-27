«الصحة العالمية»: آلة الحرب الإسرائيلية لا تفرق بين نساء وأطفال وكبار سن

لا يزال قطاع غزة المدمر والمنكوب بفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يعاني، خاصة المستشفيات التي لاقت من التدمير والحصار نصيبا كبيرا.

وذكر تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ تلك المستشفيات تنتظر وصول الإمدادات الطبية لعلاج المصابين الموجودين بها، وقال منسق الفريق الطبي لمنظمة الصحة العالمية من مركز العمليات الإنسانية المشتركة في رفح جنوبي قطاع غزة شون كيسي، إن هناك دماء في كل مكان بمستشفيات غزة.

وأوضح: «سمعنا عن وصول عدد كبير من الضحايا إلى مستشفى الأقصى، ووجدنا أن أكثر من 100 شخص جاءوا بإصابات خطيرة في فترة قصيرة، إضافة إلى نحو 100 حالة وفاة جرى إحضارها إلى المستشفى في نفس الوقت تقريبا، وسمعنا من أحد الأطباء في المستشفى أن لديهم سيلا من المرضى وهو عدد كبير جدا».

وذكر أن آلات الحرب الإسرائيلية لا تفرق بين النساء والأطفال وكبار السن، فالجميع معرضون للقتل والإصابات، فداخل مستشفى الأقصى وصلت امرأة مصابة بعدة طلقات نارية وكانت تنزف بشدة وجرت محاولات كثيرة لإنقاذها.