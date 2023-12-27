القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يحاول الدخول لمناطق جديدة في غزة

قالت منى عوكل مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ كل ما يجري في الساعات الأخيرة يدل على أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تشديد ضرباته في مناطق جديدة، ويكمل ما بدأه في مناطق أخرى كمنطقة شمال غزة، ويحاول الدخول إلى مناطق جديدة في شمال غزة تحديدا.

أضافت «عوكل»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «رغم انسحاب الاحتلال من منطقة بيت لاهيا، إلا أنه يعيد توجيه ضرباته لهذه المنطقة».

وتابعت بأن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يصرح بأنه سوف يعمل على إنشاء منطقة عازلة في حدود قطاع غزة الشمالية والشرقية، بمسافة تتراوح ما بين 1 و1.5 كيلومتر، وبالتالي، على ما يبدو أن الانتهاء من مرحلة منطقة الشمال سوف يستدعي محاولة تمشيط هذه المناطق بشكل نهائي سواء كانت المناطق الشمالية أو الشرقية، حيث لم يسيطر الاحتلال على هذه المناطق بشكل نهائي، وما زالت الاشتباكات تدور فيها مع الفصائل الفلسطينية.