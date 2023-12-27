«القاهرة الإخبارية»: الصراعات الدولية وراء تراجع الإنفاق العالمي على الصحة

استعرض برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، آثار الصراعات الدولية على تراجع الإنفاق العالمي على النظام الصحي، حيث جاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بأن العالم ليس مستعداً بعد لمواجهة جائحة جديدة محتمَلة، مؤكداً أنه «يتعين علينا بذل مزيد من الجهد»، لتثير التساؤلات حول مدى قدرة العالم خلال الفترة الراهنة على مواجهة خطر التعرض لجائحة جديدة، في ظل أزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة.

أهمية نبذ الكارثة الأخلاقية

ووفقاً لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، يجب نبذ الكارثة الأخلاقية والطبية المتمثلة في تخزين الدول الغنية إمدادات الرعاية الصحية الخاصة بالجائحة والسيطرة عليها، وضمان حصول جميع الأشخاص على وسائل التشخيص والعلاج واللقاحات، الأمر الذي يتقاطع مع مبادرة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بشأن معاهدة عالمية لمكافحة الجائحة لتحسين التنظيم والاستعداد للجائحة في المستقبل، حيث تجري المفاوضات في منظمة الصحة العالمية، ومن المقرر اعتماد المعاهدة في "جمعية الصحة العالمية" المقرر عقدها في الفترة من 27 مايو إلى أول يونيو 2024.

ضرورة إعادة ترتيب الأولويات في مواجهة الأزمات الصحية

هذه المخاوف من احتمالات التعرض لجائحة جديدة أو وباء محتمل، أثارت بدورها التساؤلات حول ارتفاع وتيرة التسليح عالمياً، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراعات في أكثر من جبهة بالعالم، و⁠إلى أي مدى انعكس ارتفاع الانفاق العسكري على مخصصات الميزانية في الصحة العامة للدول، وضرورة أن يعيد العالم ترتيب أولوياته في مواجهة الأزمات الصحية، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ربما على نطاق غير مسبوق.