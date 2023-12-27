محمد شبانة: حفيد عبد الحليم حافظ أفضل من يمثل باكورة إنتاج «العندليب»

قال محمد شبانة، ابن شقيق الفنان عبد الحليم حافظ، إنه اتخذ خطوة تأسيس شركة فنية منذ سنوات، ولكنه أراد أن تكون بدايتها للمواهب الشبابية التي تستحق فرصة للانطلاق، مشيرا إلى أن الفنان محمود راتب نجل شقيقة زوجته وحفيد «عبد الحليم» كان أفضل من وقع عليه الاختيار لانطلاق شركة «العندليب».

وأوضح ابن شقيق الفنان عبد الحليم حافظ، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بأحد الفنادق الكبري بالدقي، أنه وضع خطة لتنفيذ عدد من المشروعات السينمائية والغنائية فى الفترة القليلة المقبلة.

من جانبها، أوضحت المطربة نهال نبيل، إنها لم تردد في تولي مهام إخراج الفيديو كليب لأغنية الجديدة «كل العيون»، لأنها أرادت إبراز مواهبه التمثيلية خلال الأغنية دون الاعتماد على صوته فقط، لافتة إلى أنها استعانت ببعض أعمال الجرافيك لتعبر عن حالة الثورة الداخلية التي يعيشها خلال قصة الكليب، ليكون خارج الصندوق.

جدير بالذكر، أن المطرب محمود راتب، قدم أولي أغانيه بعد مشاركته بتلحين عدة أغاني سابقة، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع نهال نبيل.