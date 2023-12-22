طارق الشناوي: الوثيقة المتداولة لزواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني «مزورة»

أكد الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، أن الفنان عبد الحليم حافظ لم يحب الفنانة ميرفت أمين كما ادعى أحد الفنانين أنه كانت هناك قصة حب بينهما وأن عبد الحليم حافظ غنى لها أغنية «أهواك»، ووصل هذا الحب ذروته في فيلم أبي فوق الشجرة عام 1969.

حقيقة قصة حب «عبدالحليم» وميرفت أمين

وأوضح «الشناوي» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، أنه سأل ميرفت أمين عن هذا الحب ونفت تمامًا وجود قصة حب بينها وبين عبد الحليم قائلة: «مش معنى إن الرجل مات ادعي عليه أنه كان بيحبني»، مضيفا أن عبدالحليم حافظ كان فتى أحلام البنات كلها في هذا التوقيت.

ولفت إلى أنه كانت هناك قصة حب بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، «هذا ما أكده لي أحد المقربين من عبد الحليم حافظ وهو كمال الطويل، قالي «مقدرشي أؤكد أنه يوجد زواج بين عبد الحليم وسعاد حسني ولكن أؤكد أنه توجد قصة حب بينهما، وأثناء زيارتي لعبد الحليم عندما كان مريضا كنت أجد عنده سعاد حسني».

وأشار الشناوي إلى أن الكاتب وجدي الحكيم أكد له أن عبد الحليم حافظ كان متواجدا في المغرب هو وسعاد حسني وكان المشاهير آنذاك يشترون «عفش» الزوجية من المغرب، واختارا بعض الغرف من هناك وطلب منه عبد الحليم متابعة عملية الشراء إلى أن أتي له هاتف من عبد الحليم حافظ وقال له «وقف عملية الشراء» ومن ثم الزواج لم يحدث.

وثيقة زواجه من سعاد حسني

وعن الوثيقة الرسمية المتداولة لزواج عبد الحليم من سعاد حسني قال الناقد طارق الشناوي إنها مزورة وأرجع ذلك إلى أنها كانت تحمل اسم جمهورية مصر العربية عام 1960 رغم أن مصر كانت اسمها في هذا التوقيت الجمهورية العربية المتحدة.