انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار غزيرة على مدن كفر الشيخ

تشهد سواحل ومدن محافظة كفر الشيخ الآن سقوط أمطار غزيرة، في ظل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وخلت بعض الشوارع من المارة بسبب الأمطار التي تتزايد حدتها مع مرور الوقت خلال ساعات الليل.

أمطار غزيرة على سواحل البرلس

وتشهد سواحل البرلس الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط سقوط أمطار غزيرة، مع ارتفاع كبير لحركة الأمواج لتصل لنحو 4 أمتار، كما تشهد المدن التي يمر منها الطريق الدولي الساحلي، وجسم الطريق هطول أمطار دون توقف، ما يتطلب من السائقين توخي الحظر أثناء القيادة.

كما تشهد مراكز الرياض، وسيدي سالم، والحامول، في محافظة كفر الشيخ، سقوط أمطار غزيرة الآن منذ أكثر من ساعة، ومازالت تتساقط وسط سماع أصوات البرق والرعد.