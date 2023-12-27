إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إجراءتها في مواجهة ظاهرة التعدي علي أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف داخل الأراضي الزراعية، وذلك في حملات يومية ليل نهار خلال موجات شاملة من ممثلي الأجهزة المعنية والنزول لأرض الواقع وعلي الطبيعة.

تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على أراض زراعية

وانتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الأربعاء، من تنفيذ 12 قرار إزالة تعدٍ علي الأرض الزراعية بقرية حاذق، وذلك خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيراً إلي أنّ القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بملف التعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين

وشدّد «نور الدين»، علي ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها علي الفور، ومنع أي تعدٍ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقاً مع الجهات الأمنية ووفقاً لأحكام القانون.