14 مركب صيد يدخل الخدمة في البرلس بتكلفة 12 مليون جنيه

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، إنه مع الساعات الأولي من فجر السبت، ينطلق 14 مركب صيد جديد للعمل لأول مرة في مياه البحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس الشمالية، لافتاً إلى أن تلك المراكب الجديدة توفر المئات من فرص العمل للصيادين وأبنائهم، بالمحافظة.

تكلفة تصنيع مراكب الصيد الجديدة 12مليون جنيه

وأضاف «شرابي»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن التكلفة الإجمالية لمراكب الصيد التي تعمل لأول مرة، بلغت بنحو 12 مليون جنيه، موضحاً أن إطلاق تلك المراكب الجديدة والكبيرة، جاءت بمعرفة جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بالمحافظة، والمعنية بشئون الصيادين، في محافظة كفر الشيخ.

60 ألف صياد يعملون بسواحل كفر الشيخ

وأشار «شرابي»، إلى أن إجمالي عدد العاملين في مهنة الصيد سواء بمياه البحر المتوسط بسواحل البرلس، أو من العاملين بمياه بحيرة البرلس، بلغوا نحو 60 ألف صياد من أبناء مدن «البرلس، وبلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم».