أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا لم يغادر.. ولا يمكن التنبؤ بخطورته

قال الدكتور محمود البتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية، إنَّ فيروس كورونا لم يختف أو يغادر الأرض، لكن لا يمكن التنبؤ بخطورته الآن، لأن المتحور الحالي ضعيف، لكنه واسع الانتشار.

وأضاف «البتانوني»، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كلما زاد أي إنفاق عسكري وزادت الحروب والصراعات بين الدول ستقل ميزانيات وزارات مثل الصحة والتعليم.

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية أنَّ الأولى - حالياً - هو توجيه الميزانيات والإنفاق في اتجاه إنشاء مستشفيات ميدانية، لنجدة النظام الصحي في مواجهة أي فيروس، وقد تحدث أكثر من جائحة في الوقت نفسه مثل كورونا وغيره.

وذكر أن جميع المؤسسات الآن، تسعى لجمع مساعدات لأوكرانيا وغزة وأماكن الصراع، والتمويل الصحي يذهب لضحايا الحروب، فإذا حدثت جائحة في هذا الوقت فكيف يكون تصرف العالم معها بعد كل هذا الإنفاق العسكري.