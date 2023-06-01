كيف تتجنب الأمراض الصدرية في ظل التقلبات الجوية؟.. استشاري حساسية يجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن ارتفاع درجة الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، يؤثر على كميات الأكسجين فضلا عن الأتربة والرياح تعد عوامل سلبية تؤثر على مرضى حساسية الأنف والصدر، لذلك يجب تجنب هذه العوامل من خلال عدم التعرض لها بشكل مباشر والخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى.

أهمية ارتداء الكمامة

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم هبة ماهر عبر فضائية «DMC»، أنه في حالة حاجة مرضى حساسية الأنف والصدر للخروج من المنزل في أوقات ارتفاع نسب الرطوبة والأتربة يجب ارتداء الكمامة، كونها تشكل حائط ضد دخول الأتربة وحبوب اللقاح لمجرى التنفس الأنفي والرئوي، إذ أنها تعد من أكبر مثيرات الحساسية لمنطقتي الأنف والصدر.

تجنب أعراض حساسية الأنف

وتابع، أن يجب على مرضى حساسية الأنف والصدر تجنب التعرض للشمس قدر الإمكان، فضلا عن شرب كميات كبيرة من السوائل لتعويض الفاقد من المياه بالجسم بسبب الرطوبة العالية وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب استخدام بخاخة الصدر الخاصة بمرضى الحساسية، متابعا أنه لابد من غسل الأنف بمحلول الملح أو استخدام البخاخات التي تحتوي على هذا المحلول مع تناول قرص واحد من مضاد الهيستامين، وهذا الأمر كافي لتجنب أعراض حساسية الأنف الزكام والرشح والعطس.