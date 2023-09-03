تقديم خدمات طبية لـ980 ألف شخص بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ979 ألفا و716 مواطنا، في مستشفيات الأمراض الصدرية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تقديم الرعاية الطبية لـ37 ألفا و516 مواطنا بالاقسام الداخلية والرعايات المركزة، كما تم تقديم خدمات الأشعة لـ164 ألفا و356 مواطن، بينهم 110 آلاف و597 أشعة عادية و45 ألفا و594 أشعة مقطعية، و8 آلاف و165 أشعة تليفزيونية.

تقديم الخدمات الطبية لـ980 ألف مواطن

وتابع «عبدالغفار»، بأنه تم عمل منظار لـ623 مواطنا، بينهم 479 منظارا شعبيا، و144 منظارا صدريا، كما تم إجراء 2903 جراحات صدر، بينها 2509 جراحات صغرى، و217 جراحة متوسطة، و48 جراحة كبرى، و29 جراحة ذات مهارة فائقة.

استراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية

وأضاف «عبدالغفار»، أنه في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، يجري حاليا تطوير 14 مستشفى أمراض الصدرية تشمل (العياط – كفر الشيخ – كوم الشقافة – منوف – دمنهور – المنصورة – بني سويف – ملوي – بني مزار – قنا – أسوان – إدفو – كوم امبو – مطروح) حيث وصلت مراحل التنفيذ في بعض المستشفيات إلى 85%.

ومن جانبه، قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنه تم مناظرة 3 آلاف و704 حالات بمستشفيات الصدر باستخدام تقنية التشخيص «عن بعد» بـ9 مستشفيات للأمراض الصدرية، وهي المعمورة، والمرج، وطنطا، وبهوت، والمنيا، والمنصورة، وبورسعيد، ودمنهور، وأسيوط.

وذكر«أمين» أنه تم تشغيل وحدة الأشعة المقطعية بالصبغة، وافتتاح عيادة الحساسية والمناعة بمستشفى صدر المحلة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل وحدة المناظير الشعبية، ووحدة الأشعة المقطعية بالصبغة، وتشغيل العيادات الخارجية وعيادة التأهيل الرئوي كجزء من أعمال التطوير بمستشفى صدر كوم الشقافة.

وأشار «أمين» إلى تشغيل جهاز الـ«جين اكسبرت» بمستوصف صدر أوسيم، ومستشفى صدر الفيوم، وتشغيل القسم الداخلي بمستشفى صدر دمنهور بعد تجديده بسعة 42 سريرا، كما تم تركيب جهاز التشخيص «عن بعد» وتسليم 8 أجهزة «فورتكس» لمعامل مستشفيي صدر المنصورة، وصدر دمياط، وتشغيل عيادة صحة الرئة بمستشفى صدر دمياط.