باحث بهيئة كبار العلماء: التعاون يبني المجتمعات ويقوي الروابط

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أشاد بخلق التعاون الذى ظهر في قبيلة الأشعريين، حينما ينفد الطعام عند بعضهم، فإنهم يجمعون كل الطعام الذي في بيوتهم ويقسمونه بينهم بالتساوي، حتى قال صلى الله عليه وسلم، فيهم: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني، وأنا منهم».

وأضاف «الحجار»، في حواره ببرنامج «مع الناس»، والمذاع على شاشة «قناة الناس»: «خلق التعاون يبني المجتمعات ويقوي الروابط، فـ العادات المصرية معظمها من الشرع الشريف، فمثلًا فى الريف المصري تجدهم إذا خبز أحد الأهالي أو طهى طعام فيقوم بالتوزيع على جيرانه، فهذا نوع من التعاون الذى حث عليه الإسلام».

وتابع الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «المجتمع المتعاون تبث فيه روح الإيجابية، فالإنسان مدني بطبعه، ولا يستطيع أن يحيا بدون تفاعل مع المجتمع، فالإنسان طالما يده بيد أخيه سيحقق أعمال كبيرة».