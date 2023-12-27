وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون المشترك مع مجموعة شركات سعودية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ماجد سليمان النافع مدير عام مجموعة شركات النافع السعودية ووفد مرافق، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الإنتاج الحربي

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللقاء بالترحيب بالوفد السعودي، مستعرضاً الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مشدداً على أنَّ الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أنَّ اللقاء استهدف مناقشة سبل فتح آفاق للتعاون المشترك في مجالات تصنيع أبراج الكهرباء والجلفنة والأسلاك والمحولات والصناعات المعدنية ومناقشة مدى إمكانية التعاون بين الجانبين لتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق السعودية.

وأكّد إيمان الوزارة بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة، مشددًا على أنَّ الإنتاج الحربي يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة، مشدداً على اعتزازه بالعلاقات الوطيدة والأواصر المتينة بين مصر والسعودية، معرباً عن تطلعه إلى تفعيل شراكة استراتيجية مع مجموعة النافع" السعودية تحقق أهداف تصنيعية مشتركة.

الانتخابات الرئاسية 2024

من جهته، أعرب ماجد النافع مدير عام مجموعة شركات النافع السعودية عن خالص تهانيه للأشقاء بمصر بمناسبة العرس الديمقراطي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، معرباً عن تمنياته باستمرار نجاح مسيرة البناء والتنمية بالدولة المصرية، لافتاً إلى أنَّ المجموعة تتواجد في السوق السعودية منذ حوالي 45 عاماً، ومشيراً إلى أنَّ شركات مجموعة «النافع» تتخصص في (تجارة الحديد والمعادن بأنواعها، الصناعات المعدنية الثقيلة، المقاولات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية).

وأكّد مدير عام المجموعة السعودية أنَّ العلاقات بين الجانبين عميقة ومتينة منذ قديم الأزل على مختلف الأصعدة، مضيفاً أنَّه يوجد تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مشيداً بالدور الهام الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي لدعم وتشجيع الاستثمار في مصر، مشيراً إلى اهتمام مجموعته بالمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية وتعزيز الشراكة مع الجانب المصري وخاصةً وزارة الإنتاج الحربي لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة.

عمق العلاقات المصرية السعودية

بدوره، صرّح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنَّه تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسعودية والتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية، وخاصةً من جانب وزارة الإنتاج الحربي والذي تمثل في توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة الصناعات العسكرية السعودية ضمن فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والذي عُقد بمصر خلال المدة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.