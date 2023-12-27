«رجال أعمال إسكندرية» تناقش سبل تعزيز التعاون مع السفارة الروسية والكورية

ناقش محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، مع بافيل كيديزيك ممثلاً عن القنصل الروسي بالقنصلية الروسية بالإسكندرية، وبحضور وفدا من 20 شركة روسية، سبل التعاون بين الشركات المصرية والروسية في عدد من القطاعات في مقدمتها السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، التعليم، تكنولوجيا المعلومات، المقاولات والتعمير، المعدات الطبية، الزراعة، الاتصالات السلكية واللاسلكية، المنتجات الإلكترونية، الصناعات والخدمات الغذائية، الإنتاج وتعدين الفحم، متطلبات السلامة المهنية، وإنتاج المعدات الصناعية.

استقبال وفد روسي

واستقبلت الجمعية، كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية، ووفد من السفارة الكورية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية، نبذة عن الجمعية وأنشطتها بجانب نبذة عن أهمية محافظة الإسكندرية وتعدد الأنشطة الاقتصادية بها نتيجة لتمتعها بالعديد من مقومات تلك الأنشطة الاقتصادية مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، التجارة، الزراعة.

تشجيع الاستثمارات الكورية

و أكد السفير، خلال اللقاء، إدراكه التام لأهمية الإسكندرية كعاصمة اقتصادية ثانية لمصر، معربا عن حرصه على تشجيع الاستثمارات الكورية في الإسكندرية خاصاً في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية، والنسيج.

وأضاف أن الزيارات التي قام بها لمحافظات مصر المختلفة منذ مجيئه إلى مصر قبل ستة أشهر أعطته رؤية واضحة وفرصة جيدة لفهم الطبيعة الثقافية والسياسية والاقتصادية لمصر، كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية رجال أعمال إسكندرية والأنشطة المختلفة التي تقوم بها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر وحدات الأعمال التابعة لها.