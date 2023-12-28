3 أعراض إذا ظهرت عليك اذهب إلى الطبيب فورا.. «الصحة» تكشف التفاصيل

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن مجموعة من الأعراض تظهر خلال هذه الفترة إلى بعض المواطنين، قائلة إن في حال ظهور هذه الأعراض لا بد من الذهاب إلى الطبيب فورا، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

أعراض يجب الذهاب إلى الطبيب فورا حال ظهورها

وجاءت الأعراض على النحو التالي وفقا لوزارة الصحة والسكان

- السعال - ضيق التنفس - الصفير عند التنفس

الاكتشاف المبكر والتصرف الصحيح

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بمرض الربو، لافتة إلى أهمية الاكتشاف المبكر والتصرف الصحيح الذي يجعل الشخص أقل عرضة للنوبات الشديدة، مشيرة إلى أن بعض الحالات تعاني من أعراض الربو عند التعرض لمحفزات معينة كالحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية الاكتشاف المبكر للأمراض، لافتا إلى حملة «100 يوم صحة» والتي توفر كل الخدمات الطبية للمواطنين دون تحمل أي أعباء مالية على المواطنين، مشيرة إلى أن الحملة تعمل داخل الوحدات الصحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاتصال بالخط الساخن للوزارة 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة وتوجيه المواطنين إلى أقرب وحدة صحية للاستفادة من خدمات حملة "100 يوم صحة"، مؤكدة أن الخط الساخن مزود بفرق طبية ترد بشكل عاجل وفوري على كل التساؤلات.